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Дома в Словенске-Конице, Словения

1 объект найдено
Дом в Словенске-Конице, Словения
Дом
Словенске-Конице, Словения
Площадь 851 м²
Отреставрированный замок XIX века. В конце …
€850,000
Realting.com
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