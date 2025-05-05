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Жильё в Sentjur, Словения

2 объекта найдено
Дом 8 спален в Ponikva, Словения
Дом 8 спален
Ponikva, Словения
Количество спален 8
Площадь 380 м²
Добро пожаловать в историческую усадьбу Загай – живописный кусочек словенского культурного н…
$1,62 млн
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Дом 4 комнаты в Ponikva, Словения
Дом 4 комнаты
Ponikva, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагается прекрасный индивидуальный жилой дом, расположенный в тихом и зеленом…
$398,924
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
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English
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