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Жильё в Постойна, Словения

1 объект найдено
Дом в Постойна, Словения
Дом
Постойна, Словения
Площадь 79 м²
For sale an agricultural building and agricultural and forest land in Prestranek near Postoj…
€550,000
в месяц
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