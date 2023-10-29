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Коммерческая недвижимость в Нова-Горица, Словения

1 объект найдено
Коммерческая в Нова-Горица, Словения
Коммерческая
Нова-Горица, Словения
Площадь 1 069 м²
Торговый центр полностью сдан в аренду. YIE…
€2,65 млн
Realting.com
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