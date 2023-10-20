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Пентхаусы в Марибор, Словения

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1 объект найдено
Пентхаус 1 спальня в Марибор, Словения
Пентхаус 1 спальня
Марибор, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 3/3
В одной из самых красивых частей центра города Марибор, на левом берегу Дравы, мы предлагаем…
€1,650

Параметры недвижимости в Марибор, Словения

недорогая
элитная
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