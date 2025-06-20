Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Марибор
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Мариборе, Словения

коммерческая недвижимость
5
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 1 329 м² в Марибор, Словения
Магазин 1 329 м²
Марибор, Словения
Площадь 1 329 м²
Торговый центр регионального значения. Сдан в аренду.  Торговый центр с отличной локацией, …
$3,18 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти