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Долгосрочная аренда домов в Любляне, Словения

1 объект найдено
Район Любляны, Бокальце – Роскошная современная вилла с частным бассейном в Zuleva vas, Словения
Район Любляны, Бокальце – Роскошная современная вилла с частным бассейном
Zuleva vas, Словения
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 461 м²
Количество этажей 3
Добро пожаловать в воплощение роскоши в Vila Bokalce, где утонченность встречается с природо…
$9,051
в месяц
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