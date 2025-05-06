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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Словении

Любляна
3
Upravna Enota Ljubljana
3
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4 объекта найдено
A partially furnished 4-room apartment в Нова-Вас, Словения
A partially furnished 4-room apartment
Нова-Вас, Словения
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Сдается в аренду частично меблированная 4-комнатная квартира в современном многоквартирном о…
$2,490
в месяц
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MILARO d.o.o.
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Центр Любляны – полностью меблированная квартира в отреставрированном здании в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Центр Любляны – полностью меблированная квартира в отреставрированном здании
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 1
Площадь 24 м²
Полностью оборудованная квартира в полностью отремонтированном здании в центре города, до ко…
$1,131
в месяц
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AGENCIJA Elite
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Центр Любляны – Эксклюзивная квартира в аренду в знаменитом здании Peglezen в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Центр Любляны – Эксклюзивная квартира в аренду в знаменитом здании Peglezen
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 2/3
Добро пожаловать в воплощение городской элегантности в самом сердце центра Любляны – эксклюз…
$3,055
в месяц
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AGENCIJA Elite
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Центр Любляны – Просторная квартира в таунхаусе с балконом! в Upravna Enota Ljubljana, Словения
Центр Любляны – Просторная квартира в таунхаусе с балконом!
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 6/9
В аренду предлагается потрясающая квартира в таунхаусе площадью 106,5 м2 с высокими потолкам…
$1,471
в месяц
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AGENCIJA Elite
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