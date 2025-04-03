Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Крань
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Крань, Словения

1 объект найдено
Дом в Крань, Словения
Дом
Крань, Словения
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся уютный двухквартирный дом в 5 км от Словенского города Крань, недалеко от водопада…
$654,823
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти