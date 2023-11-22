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Жильё в Крань, Словения

1 объект найдено
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Крань, Словения
Дом 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Крань, Словения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продаётся уютный двухквартирный дом в 5 км от Словенского города Крань, недалеко от водопада…
€485,000
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