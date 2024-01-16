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Виллы в Копер, Словения

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1 объект найдено
Вилла в Копер, Словения
Вилла
Копер, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение! Продается роскошный дом в Копре с великолепным видом на море, Копе…
€1,99 млн
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