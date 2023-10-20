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Квартиры в Копер, Словения

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3 объекта найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€337,358
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€192,354
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом в Шмарье, Словения
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с гаражом
Шмарье, Словения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
A new, unique and top-quality project of Murva Residences and Villas in charming Slovenian I…
€295,623
Realting.com
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