Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Копер
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Копере, Словения

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Копер, Словения
Квартира 4 комнаты
Копер, Словения
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 3/3
В тихом месте в самом центре Копера, всего в шаге от городской суеты, продается исключительн…
$535,813
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AGENCIJA Elite
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти