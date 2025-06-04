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Виллы в Gorenja vas Poljane, Словения

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4 объекта найдено
Вилла в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Вилла
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Количество этажей 2
Красивая вилла на  всемирно известном озере Блед у подножья Альп. Изумительная вилла с душо…
$1,58 млн
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Вилла в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Вилла
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Площадь 225 м²
Вилла в пешей доступности от знаменитого озера Блед. Прекрасно отреставрированная вилла в т…
$1,37 млн
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Вилла в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Вилла
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Площадь 815 м²
Дом с большим участком земли недалеко от жемчужины Словении-озеро Блед. Отдельно стоящий до…
$2,50 млн
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Вилла в Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Вилла
Hobovse pri Stari Oselici, Словения
Площадь 293 м²
Дом класса люкс на горнолыжном курорте Краньска Гора. Прекрасный меблированный дом в эксклю…
$5,22 млн
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Параметры недвижимости в Gorenja vas Poljane, Словения

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