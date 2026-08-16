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Жилье в Домжале, Словения

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2 объекта найдено
Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 332 м²
Меблированный дом в элитном пригороде Любляны. Полностью оборудованный семейный дом в отлич…
$802,685
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Дом в Домжале, Словения
Дом
Домжале, Словения
Площадь 400 м²
Новый дом класса люкс в популярном пригороде Любляны. В исключительном месте, в окружении п…
$2,15 млн
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