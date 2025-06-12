Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Коммерческая
  4. Склад

Склады в Словении

коммерческая недвижимость
91
рестораны
4
отели
17
офисы
5
Показать больше
Склад Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Склад 3 213 м² в Словения
Склад 3 213 м²
Словения
Площадь 3 213 м²
Склад - холодильник  в Центральной части Словении. Здание "холодильника" в месте, куда можн…
$2,02 млн
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Cerklje na Gorenjskem, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Cerklje na Gorenjskem, Словения
Мы предлагаем построить логистический центр площадью 10 000 м2 по технологии тонкостенного с…
$7,16 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти