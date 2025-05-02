Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словения
  3. Целе
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Целе, Словения

коммерческая недвижимость
3
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 1 750 м² в Целе, Словения
Магазин 1 750 м²
Целе, Словения
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти