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Отели в Блед, Словения

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2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ. в Блед, Словения
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТЕЛЬ НА ОЗЕРЕ БЛЕД, СЛОВЕНИЯ.
Блед, Словения
Продаётся участок с фермерским домом и дополнительной постройкой в ​​отличном месте на Бледе…
€450,000
в месяц
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Агентство
Velesdar Real Estate
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Отель с подвалом в Блед, Словения
Отель с подвалом
Блед, Словения
Площадь 395 м²
Апарт-отель всего в 50 м от знаменитой жемч…
€1,20 млн
в месяц
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