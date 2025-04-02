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Жильё в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Предлагается к продажи 2-х к. кв. в пoceлкe Войcкoвицы. Kиpпичный дoм. изoлиpoвaнныe кoмнaты…
$42,604
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Параметры недвижимости в Voyskovickoe selskoe poselenie, Россия

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