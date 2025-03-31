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Земельные участки в Smolkovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Smolkovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Smolkovskiy selsovet, Россия
Площадь 1 100 м²
Продам земельный участок 11 соток.   ИЖС.  На участке газ, центральный водопровод, централ…
$13,691
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