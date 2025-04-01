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Земельные участки в Shapkinskiy selsovet, Россия

4 объекта найдено
Участок земли в Афанасьево, Россия
Участок земли
Афанасьево, Россия
Площадь 1 000 м²
Продаю 10 соток в небрендированном Коттеджном поселке Земля у озера, у деревни Афанасьевка, …
$3,602
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Участок земли в Афанасьево, Россия
Участок земли
Афанасьево, Россия
Площадь 1 600 м²
Продается земельный участок 16 соток в с. Афанасьево Богородского района на ул. Березовская …
$6,024
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Участок земли в Афанасьево, Россия
Участок земли
Афанасьево, Россия
Площадь 1 600 м²
Продается земельный участок 16,5 соток в с. Афанасьево Богородского района на ул. Березовска…
$6,626
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Участок земли в Афанасьево, Россия
Участок земли
Афанасьево, Россия
Площадь 300 м²
Продаю земельный участок 3 Га в небрендированном коттеджном поселке Земля у озера у д. Афа…
$36,143
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