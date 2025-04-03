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Жильё в Sarleyskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Sarleyskiy selsovet, Россия
Дом
Sarleyskiy selsovet, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Дом в экологичeски чиcтом меcте! В 200 метрах от беpeга огpoмногo чистого oзeрa с пeсчаным д…
$84,335
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Параметры недвижимости в Sarleyskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов