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Дома в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
В деревне Сокколово, рядом с Гатчиной, продаётся добротный дом для большой семьи с мастеровы…
$95,178
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Дом 2 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Ленинградская область, Гатчинский район, с.т.Надежда, массив Педлино Продаётся летний 2х эта…
$36,143
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Дом 3 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
В деревне Мута-Кюля, Гатчинского района продаётся жилой дом площадью – 92,5 м.кв., участ…
$42,167
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