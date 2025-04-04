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Жильё в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

квартиры
4
6 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Ленинградская область, Гатчинский район, с.т.Надежда, массив Педлино Продаётся летний 2х эта…
$35,695
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Квартира 2 комнаты в Pudost, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5/5
2-комнатная квартира по адресу: Гатчинский р-н, п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 9. Прода…
$44,976
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Квартира 2 комнаты в Pudost, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
2-комнатная квартира по адресу: Гатчинский р-н, п. Пудость, ул. Зайончковского, д. 9. Продам…
$33,315
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Квартира 2 комнаты в Pudost, Россия
Квартира 2 комнаты
Pudost, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Продам двухкомнатную квартиру в пос. Пудость, ул. Зайончковского, д.8. Панель, 5 этаж 5-ти …
$39,265
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Дом 3 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
В деревне Мута-Кюля, Гатчинского района продаётся жилой дом площадью – 92,5 м.кв., участ…
$41,644
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Квартира 3 комнаты в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
Въезжай и живи! Продам трёхкомнатную квартиру с отличным евроремонтом в п.Терволово, ул.Лени…
$55,328
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Параметры недвижимости в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия

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