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Коммерческая недвижимость в поселение Рязановское, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 88 м² в поселение Рязановское, Россия
Коммерческое помещение 88 м²
поселение Рязановское, Россия
Площадь 88 м²
Помещение в Южном Чертаново с сетевым арендатором «Красное&Белое» Варшавское шоссе, 170Ес…
$483,514
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов