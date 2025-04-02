Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Понтонный
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Понтонный, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 684 м² в Понтонный, Россия
Коммерческое помещение 684 м²
Понтонный, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 684 м²
Этаж 1/2
*Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
$532,550
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов