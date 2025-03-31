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Квартиры в округ Сергиевское, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Сергиевское, Россия
Квартира 1 комната
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 8/9
Прямая продажа. Дом ЖСК. Стеклопакеты. Квартира требует ремонта. Расчет через депозит нот…
$59,909
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Квартира 3 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/14
*Просторная семейная квартира недалеко от метро Проспект Просвещения ждет новых хозяев. …
$125,796
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Квартира 3 комнаты в округ Сергиевское, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Сергиевское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 9/9
Продается функциональная трехкомнатная квартира общей площадью 58,1 кв.м, расположенная на 9…
$103,590
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