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Жильё в округ Озеро Долгое, Россия

квартиры
4
4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 6/12
Предлагается к продаже отличная двухкомнатная квартира (евротрешка) в ЖК «Life-Приморский” з…
$343,030
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Квартира 1 комната в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 1 комната
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 9/9
Продаётся в прямой продаже однокомнатная квартира в пешей доступности от метро "Озерки". Хор…
$95,550
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Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/9
Уникальное предложение! Две квартиры рядом! Можно купить соседнюю 1 комнатную квартиру 45 и…
$188,726
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Квартира 2 комнаты в округ Озеро Долгое, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Озеро Долгое, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 9/10
Хорошая планировка! Документы к продаже готовы! Квартира в хорошем состоянии. В подъезде пр…
$112,761
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