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Жильё в okrug Novoizmaylovskoe, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
В одном из лучший и востребованных районов Санкт-Петербурга, предлагаем 2-х комнатную кварти…
$88,758
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Параметры недвижимости в okrug Novoizmaylovskoe, Россия

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