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Жильё в округ № 7, Россия

2 объекта найдено
Комната 6 комнат в округ № 7, Россия
Комната 6 комнат
округ № 7, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/5
Исторический центр города, самое сердце Василевского острова! Буквально 5 минут ходьбы по …
$27,597
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Комната 6 комнат в округ № 7, Россия
Комната 6 комнат
округ № 7, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 2/5
Исторический центр города, самое сердце Василевского острова! Буквально 5 минут ходьбы по …
$32,641
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Параметры недвижимости в округ № 7, Россия

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