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Жильё в округ № 15, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в округ № 15, Россия
Квартира 1 комната
округ № 15, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 3/12
Отличная квартира с ремонтом в кирпичном доме 2002 года постройки! Закрытая территория, вид…
$111,244
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Параметры недвижимости в округ № 15, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов