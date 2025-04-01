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Жильё в округ Малая Охта, Россия

2 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8/9
Предлагается 1 к.квартира в ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ, светлая и теплая. Установлены стеклопакеты и хо…
$79,079
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Квартира 1 комната в округ Малая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Малая Охта, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/17
Продаётся однокомнатная квартира в ЖК "Малая Охта" 2018 года постройки с хорошим ремонтом в …
$147,375
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