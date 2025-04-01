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Жильё в округ Коломна, Россия

квартиры
4
4 объекта найдено
Комната 6 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 6 комнат
округ Коломна, Россия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Этаж 5/6
Доходный дом Г. Г. Цолликофера Год постройки: 1912-1913 Стиль: Модерн Дом середины XIX ве…
$32,529
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Комната 7 комнат в округ Коломна, Россия
Комната 7 комнат
округ Коломна, Россия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
Этаж 3/7
Комната с видом на Фонтанку. Доходный дом В. Г. Кудрявцевой, более известен в народе как Д…
$34,336
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Квартира 4 комнаты в округ Коломна, Россия
Квартира 4 комнаты
округ Коломна, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/6
Внесен аванс. Продается квартира на 1 этаже удобной планировки. Дом кирпичный, шестиэтажны…
$114,454
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Студия 1 комната в округ Коломна, Россия
Студия 1 комната
округ Коломна, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 12 м²
Этаж 1/4
Продаeтся студия-арартамент с дизайнеpским pемонтo12 м2 c мебелью и техникой под ключ Ном…
$28,193
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