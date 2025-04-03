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Коммерческая недвижимость в okrug Dachnoe, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 6 520 м² в okrug Dachnoe, Россия
Коммерческое помещение 6 520 м²
okrug Dachnoe, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 520 м²
Этаж 1/7
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д.…
$2,78 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов