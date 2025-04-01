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Земельные участки в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Novyy Svet, Россия
Участок земли
Novyy Svet, Россия
Продаётся разработанный участок в п. Новый Свет 32 массив. Участок расположен в самом поселк…
$18,915
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Участок земли в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Предлагается к продаже участок в Гатчинском районе пос. Новый Свет 11,9 соток. Земли населе…
$19,276
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