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Земельные участки в Nizhegorodskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Nizhegorodec, Россия
Участок земли
Nizhegorodec, Россия
Площадь 1 000 м²
Продаю земельный участок в Дальнеконстантиновском районе, п. Нижегородец. Участок ровный, по…
$5,422
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