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Земельные участки в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Участок земли
Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Площадь 5 000 м²
В продаже земельный участок площадью 49,71 сот. Участок расположен в д. Межное -Майдан в Пил…
$3,572
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