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Жильё в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Дом
Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продается   жилой дом в д. Межное-Майдан   Пильнинского р-на, общей площадью 69 кв.м с земел…
$27,710
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Параметры недвижимости в Mozharov-Maydanskiy selsovet, Россия

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