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Квартиры-студии в городском округе Люберцы, Россия

Люберцы
15
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15 объектов найдено
Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 19/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$103,881
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$101,779
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 20/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$108,680
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 24/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$103,452
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 16/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$102,550
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 24/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$104,132
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/25
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$100,007
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 20/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$102,205
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$101,046
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$100,155
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$100,767
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 10/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$106,192
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 17/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$101,727
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 12/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$101,601
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Студия 1 комната в Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 14/24
Только до конца апреля семейная ипотека без наценки со скидками до 27% Максимальные скидки п…
$102,064
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Параметры недвижимости в городском округе Люберцы, Россия

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