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Жильё в городской округ Люберцы, Россия

Люберцы
5
6 объектов найдено
Квартира 1 комната в Люберцы, Россия
Квартира 1 комната
Люберцы, Россия
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 18/25
Продается однокомнатная квартира С ШИКАРНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ!!! Дом Серии КОПЭ-Парус. Квартира т…
$82,825
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Квартира 3 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 19/22
Квартира под АВАНСОМ до 05. 07.24г. ПЕШКОМ 7 МИН. ДО МЕТРО! МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА! Продается 3…
$142,125
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Квартира 1 комната в Малаховка, Россия
Квартира 1 комната
Малаховка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 7/17
Лучшее предложение в районе ! Продается светлая, уютная 1 комнатная квартира в современном Ж…
$79,547
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Продается уютная светлая двухкомнатная квартира в удобном для проживания районе. Квартира ра…
$82,211
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Квартира в Люберцы, Россия
Квартира
Люберцы, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 6/25
Лучшее предложение в районе ! Продается уютная квартира-студия в ЖК «Академический» на 6 эт…
$78,365
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Квартира 2 комнаты в Люберцы, Россия
Квартира 2 комнаты
Люберцы, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/9
Продается уютная 2-х комнатная квартира в хорошем состоянии. Со всей мебелью и техникой. Общ…
$95,418
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