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Земельные участки в Lomovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Lomovskiy selsovet, Россия
Участок земли
Lomovskiy selsovet, Россия
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Широкий, дорога до участка, не крайний, соседи построились, живут. На участке - газовая труб…
$18,072
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