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Жильё в Lenkovskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Lenkovo, Россия
Дом
Lenkovo, Россия
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 3 лет! Дом 61,4 кв.м., з…
$27,710
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Параметры недвижимости в Lenkovskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов