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Земельные участки в Kuzhutskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Участок земли в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Участок земли
Kuzhutskiy selsovet, Россия
Площадь 60 000 м²
Количество этажей 1
На территории расположен дом-баня из бревна и бруса с печным отоплением, крыша- мягкая кровл…
$120,478
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Участок земли в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Участок земли
Kuzhutskiy selsovet, Россия
Площадь 600 м²
Земельный участок рядом с рекой и искусственными прудами, подойдет для коттеджной застройки …
$120,478
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Участок земли в Lapshiha, Россия
Участок земли
Lapshiha, Россия
Площадь 1 000 м²
В продаже земельный участок 10 соток. Земельный участок правильной прямоугольной формы, рас…
$3,614
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