Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Kuzhutskiy selsovet
  4. Жилая

Жильё в Kuzhutskiy selsovet, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Дом
Kuzhutskiy selsovet, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Бревно и брус. Мягкая кровля. Печное отопление. Земли 6 га. На территории расположена беседк…
$118,344
Оставить заявку
Дом в Kuzhutki, Россия
Дом
Kuzhutki, Россия
Площадь 22 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с участком в живописной деревне под Нижним Новгородом!  Ищете крепкий дом в тих…
$9,638
Оставить заявку
Вилла в Kuzhutskiy selsovet, Россия
Вилла
Kuzhutskiy selsovet, Россия
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Элитный коттеджный поселок "Янтарный"! Продается уютный каркасный дом площадью 155,9 м, пос…
$166,260
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kuzhutskiy selsovet, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов