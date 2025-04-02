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Дома в Красногорск, Россия

2 объекта найдено
Дом в Красногорск, Россия
Дом
Красногорск, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981104, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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Дом в Красногорск, Россия
Дом
Красногорск, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 333 м²
Количество этажей 3
Номер лота: 3981111, Коттедж фактической площадью более 400 м2 в элитном охраняемом поселке.…
$401,450
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Параметры недвижимости в Красногорск, Россия

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