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Квартиры в поселение Кокошкино, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в поселение Кокошкино, Россия
Квартира 1 комната
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/14
Просторная квартира Дом удачно расположен на одной из центральных улиц города. В минуте ходь…
$96,437
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Параметры недвижимости в поселение Кокошкино, Россия

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