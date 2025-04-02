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Жильё в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Menkovo, Россия
Квартира 3 комнаты
Menkovo, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Характеристики: Лён. обл. Гатчинский р-н, д. Меньково, д.90. 4/4 кирпичный, центральное отоп…
$42,167
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Квартира 2 комнаты в Menkovo, Россия
Квартира 2 комнаты
Menkovo, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Пpедлагaетcя к пpoдаже двухкомнaтная квaртира, недалеко от г. Гатчины (20 мин. на машине) Об…
$28,794
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Квартира 2 комнаты в Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Kobrinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/5
В продаже светлая, теплая двухкомнатная квартира ОП 52,3 кв.м, с большой застекленной лодж…
$44,577
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