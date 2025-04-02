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Жильё в Kamenskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Вилла в Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
Площадь 595 м²
Количество этажей 2
Продается новый загородный дом, вблизи Нижнего Новгорода, 17 км от города, поселок Каменки. …
$204,813
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Параметры недвижимости в Kamenskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов