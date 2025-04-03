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Жильё в Головинский район, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 29/29
Дома расположены в районе города со сложившейся и действующей инфраструктурой. Все самое нуж…
$276,289
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Параметры недвижимости в Головинский район, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов