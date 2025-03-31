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Квартиры в Георгиевский округ, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Георгиевский округ, Россия
Квартира 1 комната
Георгиевский округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/16
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА! Светлая уютная 1 комнатная квартира общей площадью 40 кв.м. с просторной за…
$115,623
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Квартира 1 комната в Георгиевский округ, Россия
Квартира 1 комната
Георгиевский округ, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/9
Срочно продаётся 1-х комнатная квартира удачной планировки в тихом районе Санкт-Петербурга. …
$93,457
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Квартира в Георгиевский округ, Россия
Квартира
Георгиевский округ, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 9/23
Предлагается квартира- студия в пос. Шушары ул. Школьная д. 17 Квартира расположена на 9 …
$80,277
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