Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Dubravskiy selsovet
  4. Земельные участки

Земельные участки в Dubravskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Dubravskiy selsovet, Россия
Участок земли
Dubravskiy selsovet, Россия
Площадь 600 м²
В продаже   участок земли .                              Назначение ЛПХ. К границе участка…
$2,143
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов